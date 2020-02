Convocatoria fantasma de apagón protesta en la calle Progreso de Sanxenxo

Este lunes a las 21.00 horas está convocada una protesta en forma de apagón de escaparates y viviendas como muestra de disconformidad con el resultado de las obras de la calle Progreso de Sanxenxo.

Únicamente una farmacia consultada por esta emisora ha asegurado que tenía previsto secundar la protesta. El resto, o lo desconocían o tenían claro que no iban a participar.

Con retranca, Manuel, de la tienda de informática APP, afirmaba que no participaría por desconocer de quién ha salido la idea aunque, en el horario de la convocatoria del apagón, no tendrá luces en su negocio porque ya estará cerrado. "Yo, quiera o no, lo voy a hacer -el apagón-. Porque es ridículo, yo a esa hora ya tengo todo apagado. Es como si hacemos huelga de hambre a las 5 de la madrugada, pues estamos todos durmiendo, ¿no? Pero el motivo es ese: que yo no sé quién lo convoca", declara a COPE Pontevedra el responsable del comercio. En todo caso, como aspecto a mejorar, Manuel señala el desnivel que ha quedado entre la calle y los locales de la zona centro de Progreso, que no facilita el desagüe en días de lluvias.

Por su parte, María Teresa, de la floristería Multiflor, no pensaba hacer apagón aunque le coincidiese con horario comercial -cierra a las 20.30 horas- porque está relativamente satisfecha con las obras. Aunque entiende que existe un problema con el aparcamiento en Sanxenxo, cree que los trabajos han cambiado la cara de la carretera PO-308, como en el caso de la avenida Luis Rocafort que desemboca en la playa de Silgar. "La calle que habían hecho antes, la de Luis Rocafort, me parece supermoderna. También habían protestado un montón y al final, es la vía de entrada al pueblo y quedó preciosa", valora la responsable de la tienda ubicada en el número 84 de la calle Progreso.