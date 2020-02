Experiencias personales y consejos útiles para conseguir una de las plazas ofertadas en Tropa y Marinería

Hasta el 2 de marzo se puede solicitar cita previa para participar en el proceso de selección que cada año abre el Ministerio de Defensa y que en 2020 oferta 3.650 plazas de militares profesionales de la escala de Tropa y Marinería. Coinciendo con las pruebas en Pontevedra, COPE ha recogido testimonios de aspirantes a entrar en el Ejército del Aire, la Escuela Naval de Marín o la Legión.

TANIA Y LOS CÁLCULOS POR LA NOTA OBTENIDA

Esta graduada en Criminología lo tiene claro. Su deseo es entrar en el Ejército del Aire por calidad de vida. "Lo que a mí me gusta es la Policía Militar pero, en caso de no poder entrar en la unidad que a mí me gusta de Aire, cualquiera de las que pedí de Tierra son bastante interesantes", valora Tania, después de participar por segunda vez en el proceso. En la primera, la nota obtenida le había permitido conseguir plaza en el Ejército de Tierra pero decidió renunciar para intentar de nuevo entrar directamente en Aire.

OLALLA, VOCACIÓN DESCUBIERTA EN UNA VISITA ESCOLAR A MARÍN

Visiblemente emocionada por haberse puesto nerviosa en su primera experiencia frente a las pruebas de selección, Olalla recibe el consuelo de los profesionales de la subdelegación de Defensa de Pontevedra. De hecho, los más altos mandos de la subdelegación no esconden que en su momento no consiguieron entrar a la primera, por lo que la animan a ser constante y sacarse el carné de conducir para conseguir puntos extra con los que partir si se presentase el próximo año. "Al fin y al cabo son varias preguntas, tienes que responderlas en poco tiempo y, aunque lo prepares mucho, los nervios no puedes evitarlos", reconoce la aspirante de Moraña.

La Armada es el destino deseado por Olalla, que ha marcado como prioridades 'Maniobra y Navegación' y 'Operaciones y Sistemas', después de haber despertado su curiosidad en una visita escolar a la Escuela Nadal Militar de Marín.

JOSÉ MANUEL, AMPLIA SONRISA POR UNA ALTA PUNTUACIÓN

Sin poder ocultar su alegría por haber obtenido una de las notas más altas de las que ha habido hasta ahora entre los examinados en Pontevedra, José Manuel tiene altas probabilidades de entrar en la especialidad de Caballería de la Legión, su opción preferente.

A pesar de los buenos resultados, reconoce la dificultad de los tests psicoténicos. "Percepción abstracta es la que llevaba peor pero al final conseguí la media de lo que obtuve en casa, en las prácticas de academia", explica el candidato.

Precisamente sobre la preparación para los exámenes, los responsables del área de Reclutamiento de Pontevedra recomendarán a todo aquel que solicite información cuál es la academia de José Manuel, que es la que consigue los mejores resultados para sus alumnos, ya que realiza los ejercicios más similares a los que posteriormente se encuentran en los tests.