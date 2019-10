La conductora de un patinete eléctrico recorre 2 kilómetros por la AP-9 porque "se desorientó"

Una vecina de Pontevedra de 36 años ha sido interceptada por conducir en patinete eléctrico durante 2 kilómetros por la AP-9. Los hechos tuvieron lugar a 9.45 horas de este domingo cuando la mujer accedió a la autopista por Lourido (Poio), atravesó la mediana y cruzó el puente de la ría en sentido Pontevedra.

Lo más grave de esta temeridad es que, después de incorporarse con su Vehículo de Movilidad Personal (V.M.P.) a la autopista, decidió continuar su marcha porque "era el camino más corto" hacia su destino final, el Mercado de Abastos de Pontevedra. En su trayecto puso en riesgo su vida y la del resto de conductores que circulaban por la AP-9 cumpliendo las normas de circulación.

Dos agentes motorizados de la Guardia Civil de Tráfico interceptaron a la temeraria conductora después de ser alertados por un particular. Un vehículo de cuatro ruedas se encargó de trasladar a la mujer y a su patinete fuera de la autopista del Atlántico.

Sanción administrativa

A falta de denuncias de particulares que alertasen del riesgo que les supuso cruzarse con este patinete eléctrico en la AP-9, la infractora tendrá que hacer frente al pago de una sanción administrativa de 100 euros. Mientras que aparcar en una zona de carga y descarga o viajar sin el cinturón de seguridad se sanciona con 200 euros.

Existe un problema en toda España con la normativa que regula los patinetes eléctricos, pero no hay excusa en este caso. La DGT establece que "los V.M.P. no pueden circular por vías interurbanas, tan solo por las ciudades basándose en la normativa municipal". En el caso de Pontevedra, la normativa de movilidad no tiene regulado el uso de los patinetes eléctricos.

Domingo accidentado

Un coche sufrió un aparatoso accidente en la subida hacia el Hospital Montecelo, también en Pontevedra. El motivo del percance fue que la conductora trató de esquivar a un animal que se le había cruzado en la carretera.