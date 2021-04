Concejales del PSOE de Catoira votan en contra del presupuesto del alcalde del PSOE, y el PP vota a favor

El BNG y tres concejales del PSOE han impedido la aprobación del presupuesto municipal de Catoira para el presente ejercicio 2021. La propuesta de 4.300.000 de euros fue rechazada en el pleno celebrado este viernes, con cinco votos a favor y seis en contra.

El debate de las dedicaciones parciales es el que ha generado mayor controversia. El PSOE y el PP optan por dividir la dedicación exclusiva del alcalde en tres, una para cada uno de los tres partidos que forman parte de la corporación municipal. Una posibilidad que no convence al Bloque ni a los ediles díscolos socialistas.

La postura del PP

El apoyo del PP a las cuentas del alcalde socialista, Alberto García, y de uno de sus ediles socialistas no fue suficiente para sacar adelante el presupuesto. El portavoz municipal de los populares, Iván Caamaño, ha explicado en declaraciones a Cope Pontevedra que han votado a favor porque "parte deses orzamentos foron feitos coas nosas aportacións que achegarían financiación da Xunta a Catoira, os concelleiros do PSOE deixaron de lado ao seu líder".

La petición del BNG

El portavoz del Bloque, Xoán Castaño, ha pedido "a dimisión, de forma inmediata, de Alberto García" después del pleno municipal a través de las redes sociales de su grupo. El ex alcalde nacionalista considera que ha llegado el momento de "rematar con esta etapa nefasta que está atentando contra o Concello dende que retornou ao poder" el regidor socialista.

Respuesta del alcalde

El alcalde Alberto García ha lamentado lo ocurrido en el pleno, pero no le ha cogido por sorpresa. El socialista ha manifestado que "hai intereses persoais" para que los concejales socialistas se posicionen a favor del nacionalista Xoán Castaño.

"Foi alcalde durante un ano e non fixo nada, pechouse no Concello e non houbo xestión. Agora rexeitan as miñas contas que rondan os 5.000.000 de euros para facer obras" ha sentenciado el alcalde de Catoira que seguirá al frente del Gobierno local.