"Con los nuevos protocolos (por coronavirus), no pude entrar al quirófano para la cesárea"

Nacer en pleno estado de alarma es digno de recordar y por eso Pablo y Marta le han comprado a su hija Amalia la prensa del día de su nacimiento.

Todavía desde su habitación en el Hospital do Salnés, los felices padres primerizos han atendido la llamada de COPE Pontevedra para relatar las particularidades de vivir un parto durante una pandemia. "Nosotros vinimos el martes a una revisión porque habíamos salido de cuentas el sábado, llegamos aquí, y la niña tenía el pulso muy alto. Entonces decidieron inducirle el parto y, como la cosa no fue adelante, para que no se estresase el bebé y no corriera riesgos, decidieron hacerle una intervención con cirugía. Yo estuve en todo momento con la madre hasta que fue a quirófano. Si fuera en otras circunstancias, seguramente me dejarían pasar pero, con los nuevos protocolos de higiene y de seguridad, no pude", ha relatado Pablo.

No poder dar a luz junto al padre comenzó a poner nerviosa a Marta pero el estrés fue breve porque tuvieron que sedarla: "Al final, como también se complicó un poquito la cesárea, me tuvieron que dormir entera, con lo cual no pasé esos nervios tampoco. Cuando yo salí, Pablo ya llevaba una hora con Amalia en el colo y allí nos volvimos a encontrar".

Con la alegría y tranquilidad que da que todo haya salido bien, Marta ha recordado qué se le pasó por la cabeza al faltarle cuatro semanas para salir de cuentas cuando se declaró el estado de alarma: "te diría que la primera palabra que se te pasa es 'surrealista'. No puede estar pasando esto. ¿Qué está pasando en el mundo? De repente, todo cambió".

Para que la celebración sea completa, solo falta que se terminen las restricciones de movimiento para que los abuelos puedan conocer en persona a su nieta.