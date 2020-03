La comandante médico Muñoz, con sentimientos encontrados al recibir el premio Soldado Idoia Rodríguez

El 21 de febrero de 2007, cuatro miembros de la Brilat viajaban por la localidad de Herat, en Afganistán, en una ambulancia militar. Al volante, la cabo Idoia Rodríguez Buján, que falleció cuando la ambulancia blindada pisó una mina, y como jefa del vehículo, la en su momento teniente médico María Dolores Muñoz Pérez. Trece años después, la comandante Muñoz es premiada con el galardón a la igualdad que creó el Ministerio de Defensa después de que la soldado de Friol, su compañera Idioa, se convirtiese en la primera mujer militar española fallecida en misión internacional. "Cuando me dijeron que me lo habían concedido para mí fue todo un orgullo porque me están premiando por el trabj que hago todos los días pero, por otra parte, un sentimiento de tristeza porque recuerdas el motivo por el cual se creó este premio", relata la actual comandante médico Lola Muñoz.

13 años del fallecimiento de la Sdo. Idoia Rodríguez Buján en Afganistán.

La #BRILAT la recuerda con un emotivo Acto a los Caídos acompañados de sus padres. Artº 10 Decálogo – Compañerismo: “Jamás abandonaré a un compañero que precise ayuda” @EjercitoTierra pic.twitter.com/YOyFRofdPD — Fuerza Terrestre (@FUTER_ET) February 24, 2020

De esta forma, a la comandante Muñoz se le ha concedido el premio por "ser un referente para hombres y mujeres, fruto de su esmerada preparación y entrega, potenciando el liderazgo de la mujer en las Fuerzas Armadas y visibilizando su papel dentro y fuera de la Institución. Goza de un gran prestigio en la Brigada “Galicia VII”, debido a su iniciativa para mejorar día a día las condiciones del servicio que dirige como jefa de Sanidad de la unidad". En COPE, la comandante médico ha definido la base General Morillo de Figueirido como un pequeño centro de salud en el que atiende a más de 3.000 personas. "Ahora mismo estaba pasando reconocimientos médicos, el test general de condición física (que debe pasar todo militar una vez al año)", explica la especialista sobre su trabajo cotidiano.

A mayores, la comandante Muñoz ha participado en la campaña Antártica y en varias misiones internacionales, como la de Afganistán en la que falleció la cabo ldoia Rodríguez. También, fuera de la unidad, es un referente en su campo impartiendo conferencias sobre sanidad militar en operaciones en distintos ambitos.

El Ministerio de Defensa entregará el premio el próximo día 16 de marzo en un acto presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se celebrará en el Palacio de Polentinos (antigua Academia de Intendencia), en Ávila.