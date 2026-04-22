El Colegio San Narciso de Marín fomenta la alimentación saludable entre sus alumnos con un nuevo huerto escolar

El Colegio SEI San Narciso de Marín ha puesto en marcha un innovador proyecto de huerto escolar y zona de ocio que busca transformar la relación de los más jóvenes con la agricultura y la alimentación. Esta iniciativa, liderada por la AMPA del centro, ha sido posible gracias a la financiación recibida a través del Plan Social de Ence.

Rebeca Pazos, presidenta de la AMPA, ha explicado en una entrevista para la cadena Cope que el objetivo principal es que los niños y niñas se impliquen directamente en el ciclo de vida de los productos que consumen. Según Pazos, se ha rehabilitado una zona del colegio que no estaba actualizada para crear un espacio donde los alumnos "riegan, plantan y recogen" diariamente sus propias hortalizas.

Educación y hábitos saludables Más allá del aprendizaje técnico sobre cómo cultivar tomates o lechugas, el proyecto tiene un trasfondo educativo y nutricional. La presidenta destaca que, al participar activamente en el cuidado de las plantas, los alumnos muestran una respuesta muy positiva y pierden la reticencia habitual a probar verduras y legumbres.

"Al recogerlos y plantarlos ellos mismos, no son tan reacios a probar las verduras", señala Pazos, subrayando la importancia de que los menores que viven en entornos urbanos comprendan el trabajo que hay detrás de cada alimento antes de que llegue a la mesa. Con esta iniciativa, el San Narciso de Marín no solo mejora sus instalaciones, sino que apuesta por una educación ambiental práctica y directa.

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