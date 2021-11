Un centenar de vecinos de Moraña realizarán una etapa del Camino Portugués este domingo

El Concello de Moraña, en colaboración con el Club de Atletismo Moraña, invita a los vecinos a participar este domingo 7 de noviembre en la primera de las tres caminatas que realizarán estos meses para descubrir una etapa del Camino Portugués.

Los participantes irán a pie desde Barro hasta Valga. La salida será a las 9.00 horas desde la explanada del Multiusos de Moraña, para coger el autobús que los dejará en Barosa, el punto en el que iniciarán el camino.

Durante el recorrido, podrán disfrutar de enclaves paisajísticos como el parque natural de Barosa o la iglesia de San Miguel.

Un centenar de personas ya se han inscrito, por lo que quedan pocas plazas disponibles. El alcalde de Moraña, José Cela, ha destacado en Mediodía en Cope que "temos dous autobuses cunha capacidade total de 110 prazas".



Para participar es necesario anotarse en la Biblioteca, presencialmente o llamando al teléfono 986 55 28 09.

El Concello de Moraña anima a los vecinos a participar en esta actividad que, además de fomentar un hábito de vida saludable como es el deporte, también permitirá "coñecer un pequeno tramo do Camiño coincidindo co Xacobeo 2021-2022, polo que non pode haber mellor oportunidade", ha opinado el alcalde.

Escola Municipal de Música

El viernes 5 de noviembre, a partir de las 20.30 horas, la Escola Municipal de Música ofrecerá un Concierto de Samaín.

La agrupación musical está de celebración porque fue premiada en la gala Musicarte del Concello de Burela. La Banda Juvenil se hizo con el premio del público por el videoclip "La Bamba" y el Combo Moderno con el premio al mejor videoclip en gallego por "Lela".