Caracoles 'toman' las huertas de Pontevedra

La Estación Fitopatológica Areeiro, dependiente de la Diputación de Pontevedra, recomienda aplicar los tratamientos necesarios en los cultivos antes de la llegada de nuevas lluvias.

En plantaciones de kiwi, por bacteriosis, en los manzanos, por el patógeno que provoca el moteado en sus hojas, en los membrilleros, por la aparición de síntomas de Entomosporium macculatum (patología que provoca la caída de la hoja de forma prematura), en frutales de hueso, por hongos, en cítricos, por insectos como moscas blancas, pulgones o cochinillas, en el boj, por la constancia de orugas, en las viñas, por la presencia de mildiu y caracoles, y especialmente en las plantaciones de huerta, por la acción de babosas y especialmente caracoles.

En declaraciones a esta emisora, la técnica de artrópodos y de control integrado, responsable de los avisos fitosanitarios de Areeiro, Rosa Pérez, ha dado cuenta de la alta presencia de caracoles esta temporada. "É impresionante ver as viñas, mesmo adultas, como están cheas de caracois. E na horta, de todo, caracois e babosas. A xente está facendo diferentes tipos de loita con métodos tradicionais (como poñer cinza arredor dos cultivos ou dedicarse a retirar manualmente os animais) pero son tales os danos este ano que, aínda que non sexan medioambientalmente moi recomentables, nalgúns casos hai que poner os gránulos típicos para evitar estes danos", ha relatado.

Sobre el daño que hacen estos animales, Rosa Pérez ha explicado: "Os caracois e babosas comen totalmente a folla. Deixan as follas esqueletizadas, reducidas ao que son os nervos, pero se as follas son tenras e os nervios tamén, comen todo. É máis, vimos nalgunhas plantas de cebola que agora están moi tenriñas, como as deixan reducidas ao que é practicamente o colo da pranta".