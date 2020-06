Capitán Manrique, sobre desinfecciones en residencias de mayores: "Era donde había más miedo"

Este martes el delegado del Gobierno en Galicia ha pasado revista al personal y material de la Brilat que ha sido empleado en la Operación Balmis de colaboración en la crisis del coronavirus.

En COPE Pontevedra, el capitán Manrique, jefe de la compañía de defensa NBQ -nuclear, biológica y química-, ha reconocido que la mayor tensión se ha sentido en las desinfecciones en residencias de mayores al inicio de la pandemia.

En todo caso, dado que la compañía está preparada ante una posible guerra bacteriológica, el capitán tenía confianza en que los militares a su cargo trabajaban de forma segura. "-Con- estos trajes, que llaman mucho la atención y que están preparados para un escenario mucho más complejo del que hemos vivido, yo tenía la seguridad teórica (no la habíamos aplicado) de que no iba a suceder nada y de que, siguiendo los protocolos, era muy difícil (por no decir imposible) que hubiera ningún contagio y efectivamente, del personal que ha ido con nosotros, no ha habido contagios en las residencias. Ha habido gente que se ha contagiado al estar en Madrid o en otros sitios, por la vida diaria que habían realizado", ha relatado el capitán Manrique.

Vídeo Efectivos de la Brilat muestran el material de defensa NBQ al delegado del Gobierno. Foto: Delegación.

Además de labores de desinfección de covid-19 en residencias de mayores, hospitales, centros de salud o estaciones de tren y autobuses, militares de la Brigada Galicia VII han colaborado también en patrullas para controlar el confinamiento o la frontera entre Galicia y Portugal, dentro de la Operación Balmis que oficialmente no está cerrada ya que los efectivos del Ejército están preparados para cualquier nueva actuación en caso de rebrote.