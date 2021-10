Campo Lameiro nota una mayor afluencia al pueblo en el primer día de atención del bus de Abanca

Comerciantes de Campo Lameiro como Eva, responsable de una floristería local, dan fe de la relevancia de los servicios bancarios presenciales en el pueblo. En el primer día en que llegó la unidad móvil de Abanca, esta vecina constata: "Sí que se notó, se notó mucha más gente en el pueblo. Estos días estaba todo muy parado y la verdad es que ayer -por este martes-, cuando vino, hubo más gente, más movimiento en el pueblo".

Después del cierre de la oficina de Abanca, la única entidad bancaria con presencia en el municipio, este martes se estrenó el servicio de un autobús habilitado por la compañía que prestó servicio en horario de 9.00 a 14.00 horas a un centenar de personas, según los cálculos del Concello, y la mayoría de ellas de edad avanzada.





Tanto los martes como los jueves en horario de mañana, los miércoles por la tarde de 17.00 a 19.00 horas y los días de feria -cada 4 y día 20 de mes-, el bus de Abanca se ubicará en la plaza del Concello de Campo Lameiro. Por el momento, con unas escaleras que impiden el acceso a personas con movilidad reducida.

Teniendo en cuenta esta disponibilidad, María José, con una panadería a las puertas del casco urbano, reconoce que irá a la oficina de Moraña cuando lo necesite, pensando en evitar colas en Campo Lameiro si la clientela debe concentrarse en menos días a la semana.

A mayores, técnicos de Abanca han modificado el cajero automático existente para que ahora permita hacer ingresos en efectivo, pagar recibos e impuestos con tarjeta o libreta, hacer transferencias y traspasos, solicitar movimientos, etc.

Quejas desde el Concello

En el estreno de la oficina móvil, el alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa, se mostró reticente a la novedad.“Certamente non vemos como lles pode resultar máis vantaxoso trasladar un autobús e tres operarios nesta unidade móbil en lugar de abrir a oficina que teñen aquí, perfectamente adaptada, amplia, moderna e con todas as comodidades e que era moitas veces atendida por unha soa persoa. En fin, son cousas que terán que analizar eles”, indicó el alcalde sobre la oficina que es propiedad de la entidad bancaria y que permanece cerrada. Sobre la accesibilidad universal, el regidor popular adelantó:“Pedirémoslles que faciliten a mobilidade e o acceso a persoas en cadeira de rodas porque estas escaleiras non parecen as máis axeitadas. A ver si poden colocar unha pequena rampla que favoreza a accesibilidade ao autobús”.







