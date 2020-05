Se cambia subvención por convenio pero la Xunta sí financiará el Entroido de Cobres

A pesar de que el Diario Oficial de Galicia haya publicado que quedan sin efecto varias subvenciones debido a la crisis sanitaria, la consellería de Cultura e Turismo había aclarado con antelación a la Federación Galega de Municipios e Provincias (tal y como aparece en un comunicado en la web de la Xunta) que eso no suponía la cancelación de la financiación prevista.

Es decir, aunque se haya suspendido la previsión económica de subvencionar las Fiestas de Interés Turístico de Galicia de 2020, lo que se hará ahora será firmar un convenio concreto con cada celebración que haya podido tener lugar con normalidad -como el caso del Entroido de Cobres, festejado antes de la declaración del estado de alarma- o con las que puedan tener lugar de una forma adaptada a las restricciones santarias. "A Xunta non anulou as axudas que vén dando de xeito periódico ás Festas de Interese Turístico e aos Concellos. Ante a excepcional situación da crise sanitaria que vivimos, adaptamos administrativamente a tramitación destas liñas de axuda que pasan a realizarse a través de convenios pero mantendo as achegas habituais (como é o caso do Entroido de Cobres), co que, na Xunta, mantemos o noso compromiso", ha declarado a esta emisora la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, tras la malinterpretación de la publicación en el DOG por parte del BNG de Vilaboa.

¿A qué responde el cambio en los trámites para subvencionar lo mismo? A que, en caso de que alguna fiesta no pueda celebrarse por la situación sanitaria y al estar ya presupuestada la cantidad habitual, ese dinero con el que cuenta la Xunta para 2020 no podría ejecutarse. Solo sería después de cerrar la contabilidad anual, cuando el dinero sobrante se podría reinvertir en 2021. De esta forma, pensando en utilizar los fondos con los que cuenta la administración autonómica a día de hoy, el dinero previsto para fiestas que no pueda ser gastado se podrá emplear a otra actividad que contribuya a paliar la crisis económica paralela a la pandemia.