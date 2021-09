El alcalde de Caldas asegura que el municipio "seguirá sendo o centro neurálxico do Portamérica"

El primer fin de semana de octubre se celebra el festival Portamérica. Una de las novedades, además de la fecha, es su ubicación. La novena edición tendrá lugar en el entorno de la antigua azucarera de Portas, en vez de en la carballeira de Caldas de Reis.

La oposición caldense ha criticado al Gobierno municipal por la "fuga" del evento y ha pedido "explicacións pola perda dun festival da importancia do Portamérica", ha destacado Manuel Fariña, el portavoz del BNG.

Al margen de polémicas localistas, el alcalde caldense, Juan Manuel Rey, ha asegurado que, desde el Concello de Caldas, "aplaudimos a decisión" de la organización porque "a alternativa era non poder facer o Portamérica" por las medidas sanitarias obligatorias para la organización de un Rías Baixas Fest que reúne a una cantidad numerosa de personas.

Antes de tomar la decisión final, la productora ha barajado otros emplazamientos dentro de Caldas, pero no cumplían los requisitos.

En su entrevista en Cope Pontevedra, el dirigente municipal ha dicho que "Caldas seguirá sendo o centro neurálxico do Portamérica" por la cantidad de visitantes que se alojarán en los hoteles y albergues locales, donde consumirán en la restauración local.

Portamérica 2022

El décimo aniversario del Portamérica se celebrará en la carballeira de Caldas de Reis en el mes de julio de 2022, después de esta edición de otoño. "Si as condicións sanitarias o permiten, non me cabe ningunha dúbida", ha sentenciado el alcalde de Caldas de Reis.