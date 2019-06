El Bloque Nacionalista Galego (BNG) sigue con dudas sobre si debe integrarse en un gobierno tripartito o pasar a formar parte de la oposición de Cambados. Los nacionalistas esperan llegar a un acuerdo en una reunión a tres bandas que tendrá lugar el jueves pero las distancias con Somos Cambados siguen en aumento. El portavoz municipal del BNG, Víctor Caamaño, critica a Somos "por prácticamente chantaxear o PSOE para permitir que Fátima Abal siga como alcaldesa". Alude a las negociaciones por el reparto de las concejalías municipales.

El nacionalista asegura que "non temos a intención de formar goberno a menos que se acepten as nosas condicións". Caamaño duda sobre su futuro y ha vuelto a incorporarse a su puesto de trabajo. La decisión no está tomada pero "non descarto en absoluto formar parte da oposición, unha oposición que sería activa".