Prisión provisional y sin fianza para José Eirín por la muerte de Jessica Méndez en Barro

El Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para José Eirín, investigado por un delito de homicidio o de asesinato por la muerte de Jessica Méndez. La calificación del delito se concretará a lo largo de la instrucción.

La joven, de 29 años de edad, falleció el viernes después de sufrir, cerca de su casa familiar en Barro, lo que podría no ser un accidente en la carretera N-550. La investigación determinará si la colisión frontolateral fue intencionada, como apuntan las primeras hipótesis.

El detenido tiene 41 años y varios capítulos de acoso sobre esta mujer, que siempre le dejó claro que no quería tener una relación con él. La Ley Integral de Violencia de Género no contempla que este caso se califique penalmente como violencia de género, pero el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, considera intolerable la indefensión de muchas mujeres. "As mulleres teñen dereito a vivir a súa vida con liberdade e a non sentirse con medo polo feito de ser mulleres", ha defendido en Mediodía Cope.

El entorno de la víctima ha convocado este lunes, a las 20.00 horas, una concentración "en repulsa ao asasinato de Jessica Méndez" delante del Concello de Barro. Los ayuntamientos de Barro y de Pontevedra han condenado los hechos.

El investigado fue recibido entre gritos e insultos de los seres queridos de Jessica pasadas las 10.00 horas en los juzgados de Caldas de Reis, a donde fue trasladado para prestar declaración. El viernes fue detenido por la Guardia Civil.