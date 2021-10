Barricadas en Pontevedra para pedir soluciones a políticos y ENCE ante un posible cierre en Lourizán

Las reivindicaciones de trabajadores de ENCE han vuelto a ser visibles en la calle. Desde las 10.00 horas de este viernes, se montaron barricadas quemando neumáticos y cortando el tráfico momentáneamente al lado de la factoría, en la llamada autovía de Marín.

La manifestación había sido convocada por el comité de fábrica. En declaraciones a esta emisora, el secretario de este comité, Pablo Bacariza, ha explicado el motivo de la protesta: "Que se traballe no sentido de que, se non podemos continuar aquí, se a sentenza sae en contra, o que queremos é unha continuidade para os postos de traballo, non queremos irnos ao paro. Porque, se a sentenza sae en contra, a empresa xa dixo que estábamos pechados, o Goberno xa dixo que eles non van executar pero, se os que denuncian solicitan a execución, van solicitar a execución da sentenza e ímonos para a casa".

Se a sentenza sae en contra, a empresa xa dixo que estábamos pechados"

Por lo tanto, el comité de la fábrica ha presentado recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra las sentencias de la Audiencia Nacional que declaran ilegal la prórroga concedida a ENCE para continuar en Lourizán y que, por lo tanto, dan la razón al Concello de Pontevedra y Greenpeace. Este comité también recurrirá la última sentencia consecuencia de la denuncia de la APDR -Asociación pola Defensa da ría de Pontevedra-. Paralelamente, el comité ha solicitado en la mesa de trabajo que preside el Ministerio de Transición Ecológica, que el Gobierno encargue un estudio de ubicaciones alternativas para contar con un plan B en caso de que el Supremo no admita los recursos o confirme el fallo de la Audiencia Nacional. Por el momento, el único estudio lo había presentado la empresa y aseguraba que no existía otra localización en Galicia que reuniese los requisitos necesarios para ENCE. Aunque nadie a informado a la plantilla, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desveló que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le había dicho que el Gobierno ya había pedido el estudio solicitado por los trabajadores en la última reunión celebrada en Pontevedra este mes de octubre.

Tras la protesta de este viernes, en la carretera han quedado pintadas diciendo 'Paro non', pidiendo a PP y PSOE una solución, otras que claman 'BNG, fóra da Galiza' y un dibujo de un cerdo junto al apellido del alcalde de Pontevedra.