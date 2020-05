Baiona o Cangas do Morrazo valoran copiar la solución de Sanxenxo para controlar los aforos en las playas

La propuesta del Concello de Sanxenxo para controlar los aforos de sus playas y mantener las distancias que eviten contagios por coronavirus es tenida en cuenta por otros municipios turísticos de las Rías Baixas.

De hecho, Baiona también dividirá en parcelas sus playas. "Como otros ayuntamientos, apostaremos por una parcelazión de las playas para garantizar esas distancias de seguridad y cumplir con el protocolo", ha declarado a COPE Vigo el alcalde socialista Carlos Gómez.

En el caso de Cangas do Morrazo, el regidor de Alternativa Canguesa, Xosé Manuel Pazos, afirma que "estamos valorando medidas como pode ser impedir o acceso con vehículos, o cal restrinxiría moitísimo o número de xente que accedería ás praias máis afastadas do casco urbano. E nas praias urbanas, en último caso haberá que dividir por zonas para que a xente non se aglomere".

Copiar a Sanxenxo es algo que tiene en cuenta el alcalde de A Guarda, el socialista Antonio Lomba: "Nas marítimas, que son praias moi frecuentadas, estamos valorando a posibilidade de poñer algún tipo de limitación de aforo ou parcelación. Non o decididmos aínda, temos que falalo no equipo de goberno".

En cambio, la alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, argumenta por qué piensa que la solución diseñada ex professo para Sanxenxo no serviría en los arenales de su municipio: "Cremos que o criterio de parcelar as praias mesmo pode ser agresivo medioambientalmente para o ecosistema das nosas praias. Hai que pensar que moitas mesmo son bancos marisqueiros moi importantes. E por outro lado, tampouco se adapta ben á nosa conformación de costa, moi rochosa nalgunhas zonas".