El Ayuntamiento de Barro continuará sin las banderas de España y de Galicia durante el estado de alarma

El Concello de Barro continuará sin banderas en la casa consistorial hasta que finalice el estado de alarma. Las banderas de España y de Galicia se retiraron a principios del mes de marzo por la mala imagen que presentaban tras las fuertes lluvias del invierno. La intención del gobierno local era sustituirlas por unas nuevas durante los días siguientes, pero el anuncio de la alerta sanitaria y posteriormente del estado de alarma frenaron en seco el izado de las banderas.

El alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, ha respondido en Cope Pontevedraa las críticas del Partido Popular local en las que se le acusa de "incumplir la ley y de quitar las banderas sin ningún tipo de explicación como ya hizo hace dos o tres años". El regidor local del BNG ha contestado que "non me preocupa nada levar un mes e medio sin as bandeiras, cando acabe esta situación xa se repoñerán". Asimismo, Abraldes ha criticado al grupo de la oposición por "preocuparse das bandeiras co que está acontecendo a nivel económico e sanitario, reflexa o nivel político dos seus representantes locais".

Ayudas económicas

El Ayuntamiento de Barro ha destinado la partida extraordinaria de la Deputación de Pontevedra entre los vecinos más vulnerables económicamente del municipio. En caso de ser necesario más dinero, el Concello cuenta con los recursos necesarios para ampliar el presupuesto. Por otro lado, se han repartido más de 5.000 alimentos no perecederos de Servicios Sociales y de empresas colaboradoras.

Plenos telemáticos

De momento, el Concello de Barro no puede celebrar plenos y comisiones telemáticas como demanda la oposición. Abraldes ha manifestado que "os concelleiros do PP no se deron de alta todavía na plataforma electrónica do Concello."