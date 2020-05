Así narra el popular Caamaño por qué no se celebró la moción de censura de Catoira

No hubo moción de censura en Catoira porque, minutos antes de celebrarse, dimitió el alcalde, el nacionalista Xoan Castaño, y dos ediles socialistas se echaron atrás en su petición de presentarla.

PSOE y PP habían acordado en marzo echar al regidor del BNG para gobernar las dos formaciones juntas con una alcaldía rotatoria hasta las próximas elecciones municipales de 2019. Pero el estado de alarma hizo que decidiesen retirar la moción de censura para garantizar que el pleno se celebrase con el mayor número de vecinos presentes.

Finalmente, dos de los concejales socialistas firmantes, Roberto Bouzada y Daniel Touriño, han roto su compromiso.

"Estábamos no Concello, eran xa as 12 horas, a hora de facer o pleno e parece ser que, xusto nese mesmo momento, o señor Castaño dimitiu e dous concelleiros do Partido Socialistas, de palabra, solicitaron a retirada das súas firmas da moción de censura. Co cal, xa non hai alcalde en Catoira e agora hai que volver escoller alcalde", ha declarado el popular Iván Caamaño en declaraciones a COPE Pontevedra.

He preferido presentar mi dimisión y posibilitar que Catoira tenga un gobierno nacionalista, progresista y fuerte", ha asegurado Xoan Castaño.

Estos dos movimientos de última hora, propiciados por una negociación in extremis entre PSOE y BNG, echaron a bajo las posibilidades de que la moción de censura prosperase. Ante esta situación varios ediles tanto del grupo popular como del socialista optaron por no acudir al pleno por lo que este no ha llegado a celebrarse.

El ya exalcalde de Catoira, Xoan Castaño, explicó que su dimisión se debe a un acto de coherencia "no fruto de una presión, sino voluntario, razonado y razonable", según recoge la agencia Europa Press.

Tal y como explicó, aún en el salón de plenos, su decisión estuvo motivada porque se entendía que él podía ser un obstáculo para la formación de un gobierno de izquierdas en Catoira. "Es por ello que he preferido presentar mi dimisión y posibilitar que Catoira tenga un gobierno nacionalista, progresista y fuerte".