Así afectaría a Caldas de Reis la posible marcha de Alberto Núñez Feijóo a Madrid

Todo son hipótesis pero hay muchas posibilidades de que Alberto Núñez Feijóo sea en breve el nuevo líder nacional del Partido Popular y, en ese caso, su decisión podría repercutir en Caldas de Reis. En caso de que el actual presidente de la Xunta asumiese la responsabilidad de ser el líder de la oposición del Gobierno de España y renunciase a su acta como diputado en el Parlamento de Galicia, su sustituto sería Fernando Pérez, portavoz del PP en Caldas de Reis.

“Non fago números nin na familia nin nada porque teño unha empresa que teño que defender no día a día, as horas son as que son. Se chegara ese momento, tería que reformular algúns temas profesionais, organizar as cousas doutra maneira porque eu non sou dos de medias tintas tampouco, eu se estou nun foro é para traballar”, reconocía el concejal popular de Caldas en declaraciones a esta emisora.

Fernando Pérez, economista, es el número 19 de la lista del PP por la provincia de Pontevedra en las elecciones autonómicas de 2020. A pesar de que los populares consiguieron 11 diputados, la lista se ha ido corriendo por renuncias como la de los conselleiros a excepción de los vicepresidentes Alfonso Rueda y Francisco Conde, la de Cores Tourís para asumir la presidencia de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía o la de Marta Fernández-Tapias para ser delegada territorial de Vigo. De esta forma, si Núñez Feijóo dejase su acta como parlamentario, le llegaría el turno al concejal de Caldas.

Sin entrar a valorar la labor de la actual ejecutiva del PP nacional, Fernando Pérez no ha tenido reparos en declararse “feijoísta” al ser preguntado por la posibilidad de que el presidente de los populares gallegos tomase el testigo de Pablo Casado al frente del partido.

Unanimidad: todos con Feijóo

Los 'barones' del Partido Popular han animado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a presentar su candidatura en el próximo congreso extraordinario para liderar el partido y han resaltado que el dirigente autonómico es la "alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez

A la salida de la reunión de este miércoles, que ha durado más de cinco horas en Génova, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha precisado que el actual líder del PP, Pablo Casado, no tiene por qué dimitir hasta el Congreso Extraordinario del partido, porque su cargo salió también de un Congreso.

Sobre la candidatura del presidente gallego, ha recordado que obtuvo "cuatro mayorías absolutas" durante su presidencia en Galicia y tiene un "trayectoria avalada" por su gestión que "concita consenso". "Tiene un enorme compromiso con los gallegos. Tendrá que meditar y anunciarlo él", ha dicho, al tiempo que le ha apoyado para que lidere el PP.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgáiz, por su parte, ha señalado que Feijóo ha dicho que iba a reflexionar sobre esta petición de los 'barones' y que lo dirá en la Junta Directiva Nacional que se celebrará el próximo martes. "He dicho que seria conveniente que Feijóo diera el paso para liderar el partido", ha explicado.

Ambos han mostrado su satisfacción por la forma en la que se ha desarrollado la reunión, en un clima de serenidad, según han afirmado, y han añadido además que cualquier militante que esté al corriente del pago de las cuotas podrá presentarse en ese Congreso.

En esta línea también se ha pronunciado después el presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que ha valorado la "altura de miras" de Casado y la "responsabilidad por parte de todos" en un ambiente en el que, según ha dicho, ha habido "serenidad". Al igual que sus compañeros, ha pedido al mandatario gallego que dé "un paso al frente" para liderar el partido. "El PP esta muy fuerte y muy esperanzado con el futuro", ha añadido.

Su homólogo en Extremadura, José Antonio Monago, ha resaltado la "posición unánime" de la reunión y también ha pedido a Feijóo que lidere el Partido Popular. Así, ha subrayado que queda "mucho trabajo por delante" pero ha destacado la "unidad" tras el encuentro, con la que, a su juicio, "los españoles" ven al PP como "una formación política de Estado y uno de los pilares del sistema democrático".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha hecho hincapié en que tras el congreso extraordinario saldrá un "liderazgo fuerte" que reforzará al partido como "alternativa" a Pedro Sánchez. "Le he pedido a Feijóo que dé el paso, que se presente", ha añadido el dirigente 'popular', que ha dicho no obstante que la decisión corresponde al líder gallego.

Por último, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha alabado a Casado por "estar a la altura de las circunstancias" siendo "responsable y generoso", a la par que he reiterado su apoyo a Feijóo para que "lidere la alternativa que necesita España". "La solución para el PP y para España es Feijóo", ha insistido el dirigente autonómico, que ha destacado que "no hubo reticencias" en la reunión con el resto de 'barones'.