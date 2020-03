Ana Pastor asegura estar "perfectamente bien, sin recibir visitas y dedicándome a la lectura"

La ex ministra pontevedresa, Ana Pastor, permanece aislada en su casa de Pontevedra tras dar positivo por coronavirus. La política popular asegura estar "perfectamente bien, sin fiebre ni otros síntomas" pero siguiendo las indicaciones médicas.

Las sospechas se iniciaron el sábado cuando sí tuvo fiebre y, un día después, se puso en contacto con los servicios sanitarios. En un primer momento no le sometieron a la prueba del COVID-19 al no pertenecer a un grupo de riesgo. Pastor ha dicho en Herrera en Cope que "no venía del extranjero ni tuve contacto con personas que viniesen de un foco de infectados. Fue cuando se constató que hubo algún caso de coronavirus en el Congreso de los Diputados cuando me hicieron la prueba".

En cuarentena por decisión propia. Ana Pastor fue prudente y decidió quedarse en casa "dado que estaba pasando lo que estaba pasando, me lo podía sospechar". "Me estoy dedicando a la lectura y no recibo visitas". El martes se confirmó su positivo por coronavirus.

Ana Pastor lanza un mensaje de tranquilidad: "Cómo más podemos ayudar los ciudadanos es siguiendo las recomendaciones de los servicios sanitarios teniendo en cuenta que esto es un problema de salud pública mundial".