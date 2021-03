Alfonso Rueda lamenta que el Concello de Pontevedra declare 'persona non grata' al consejero delegado de Ence

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado este lunes la celebración en el Ayuntamiento de Pontevedra de un pleno para declarar 'persona non grata' en la ciudad al presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares.

El representante autonómico ha advertido a los grupos del Gobierno bipartito, BNG y PSOE, que esa declaración "es no entender el problema" de la pastera de Lourizán.

"El problema es que se puedan perder 5.000 puestos de trabajo no solo en Pontevedra y en su comarca, sino toda la actividad forestal que hay en Galicia que depende de Ence. Si creen que todo se soluciona declarando 'persona non grata' al responsable de la empresa con la que hay que negociar, esto es no entender el problema", ha lamentado.

El vicepresidente gallego, que a su vez es presidente del PP de la provincia de Pontevedra, ha advertido que "hay un peligro cierto" de que Ence abandone no solo la comarca sino "toda Galicia". "Y lo que tenemos que hacer es evitar que esto sea así", ha añadido.

Para eso, Rueda ha llamado a "no aprobar" la Ley de Cambio Climático que se encuentra en tramitación en el Congreso con "la redacción que tiene actualmente" en su polémico artículo 18, que confirma la limitación a 75 años de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre.

Además, la continuidad de la pastera en Lourizán también pasa, a juicio del vicepresidente de la Xunta, por "intentar hacer lo posible porque una empresa, que se quiere quedar en su zona y sigue queriendo crear riqueza en Galicia, no se la eche".