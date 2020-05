Alfonso, recuperado de coronavirus: "A lo que tenía miedo era a que me atacase a los pulmones"

A día de hoy, son 38 los casos activos por coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Más de 800 personas han superado la enfermedad y una de ellas es Alfonso Vázquez, concejal en Portas y profesor de la UNED, quien ha relatado su historia en COPE Pontevedra.

En su caso, se contagió después de que un compañero de trabajo regresase de Madrid a finales de febrero. A pesar de que barajaban la posibilidad de que se hubiese infectado, teniendo en cuenta los altos índices de contagio de la capital española, no supieron mantener las medidas higiénicas que ahora todos acatamos después de meses de recomendaciones médicas.

Fue días antes de que se decretase el estado de alarma cuando Alfonso empezó a tener síntomas. "Pasé a ser negativo después del mes.Ya me había dicho el médico: 'Pero si esto lo normal es que te dure, de media, tres semanas o un mes, los que menos'. De hecho, una compañera de trabajo lleva casi dos meses. Ya es negativo pero ella sigue estando muy débil, sigue teniendo tos, etc", ha detallado este profesor universitario.

Alfonso no llegó a tener que ingresar pero pasó miedo porque el coronavirus le afectase a los pulmones: "A lo que tenía miedo, en realidad, era a que me atacara a las vías respiratorias. Veías que uno de los síntomas principales es que la gente empezaba a tener para respirar y eso era algo que me asustaba. Desde el centro médico me decían que, a menos que la fiebre me subiera mucho, que por favor no asistiera a ninguna urgencia porque ya estaban colapsadas". En su caso, fiebre, sensación de debilidad y dolor de cabeza fueron los principales síntomas.