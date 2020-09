Alfonso Amado, pediatra: "Cualquier infección en un bebé de menos de tres meses implicaría hospitalización"

El pediatra Alfonso Amado considera que el retorno a las clases presenciales conlleva más beneficios que riesgos para los menores, aunque haya que valorarlo en función de cada familia, según puntualiza el especialista.

El especialista de Amado Clínica Pediátrica, en Pontevedra, hace hincapié en la necesidad de la vuelta al cole para los niños y niñas que todavía no han aprendido a leer y escribir.

En cuanto al riesgo de contagio por la vuelta al cole, el pediatra ha asegurado en entrevista en esta emisora que "cada vez hay más evidencias científicas de que el cierre de las escuelas no tiene un impacto positivo en la evolución de la pandemia". En este sentido, Alfonso Amado aclara que los menores se pueden contagiar igual que las personas adultas pero no tienen una mayor capacidad para contagiar a los demás.

Gracias a las medidas de higiene instauradas para prevenir contagios de covid-19, los especialistas en pediatría consideran que otras enfermedades infecciosas habituales se reducirán este curso (como las bronquiolitis o las gripes). "En Australia (en el hemisferio sur), que deberían estar en plena epidemia, no están teniendo gripes", añade el doctor Amado.

BEBÉ CON CORONAVIRUS EN PONTEVEDRA

Sobre el caso de un bebé de menos de dos meses que está ingresado en Pontevedra con covid-19, Alfonso Amado explica que "en general, en la serie de pacientes, no parece que haya habido complicaciones significativos en niños, si no tienen patologías previas. Pero bueno, cualquier niño de menos de tres meses, con cualquier tipo de infección (aunque no sea un coronavirus) sería un ingreso hospitalario también, precisamente por ese sistema inmunitario inmaduro por debajo de los seis meses".