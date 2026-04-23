La alcaldesa de Marín exige soluciones urgentes para la PO-11 y anuncia la apertura del nuevo auditorio de Marín "muy pronto"

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha visitado los nuevos estudios de COPE Pontevedra para analizar los asuntos más urgentes de la actualidad municipal. Durante la entrevista, la regidora ha puesto el foco en la problemática de la autovía PO-11, el avance de las infraestructuras culturales y las previsiones para la temporada turística estival.

Uno de los puntos críticos para el Gobierno local es el estado de la autovía de Marín (PO-11), afectada por recurrentes inundaciones. Ramallo ha señalado que, aunque estos episodios se suceden desde hace tiempo, este año se han repetido con una "intensidad nunca vista". La alcaldesa ha insistido en la necesidad de encontrar soluciones técnicas definitivas y ha instado a no abandonar las iniciativas informativas y de presión institucional ahora que mejora el tiempo. Según ha detallado, el cierre de esta vía no solo afecta a los miles de ciudadanos que se desplazan diariamente entre Marín y Pontevedra, sino que supone un grave perjuicio para la actividad económica del Puerto, por donde circulan cerca de 1.000 camiones diarios. "No se puede estar una semana sin saber si la autovía estará abierta", ha lamentado la regidora, recordando episodios de colapsos de hasta hora y media en las vías alternativas.

En el ámbito de las infraestructuras, el nuevo auditorio de Marín, ubicado en el Paseo Alcalde Blanco, encara ya su recta final. Ramallo ha confirmado que las obras están "prácticamente finalizadas" y actualmente se realizan correcciones menores, pruebas de instalaciones y trámites administrativos. Aunque ha evitado concretar un día exacto para la inauguración, ha asegurado que el edificio abrirá sus puertas "en las próximas semanas". Esta dotación supondrá, según la alcaldesa, un "antes y un después" para la infraestructura cultural de la villa, permitiendo ofrecer una programación de calidad que hasta ahora era inviable por la falta de un espacio adecuado para el tamaño de la ciudad.

Finalmente, de cara al verano, el Concello ya ha activado los preparativos en los arenales, incluyendo el alisado de playas, la limpieza y la contratación de socorristas. Ramallo se ha mostrado optimista tras una Semana Santa que, a pesar del mal invierno, demostró que los visitantes tienen "ganas de disfrutar del entorno". El modelo turístico de Marín seguirá apostando por un perfil familiar y recurrente, consolidando su posición estratégica en las Rías Baixas.