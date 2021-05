El alcalde de Pontevedra no recibió trato de favor pero sí mintió sobre la necesidad de licencia en su casa

El presidente del PP local de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha hecho público este jueves una de las página de la licencia de obra solicitada en 1997 para que el actual alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, hiciese su casa de Marcón. En concreto, la que recoge el apartado 11 en el que se especifica literalmente: “la edificación no podrá ser ocupada en ninguna de sus plantas hasta que las obras estén completamente terminadas, teniendo que solicitarse en dicho momento a este Concello la preceptiva licencia de primera ocupación acompañando certificado de final de obra firmado por los directires de la misma y visado por sus colegios oficiales correspondientes, procediéndose, con carácter previo a su otorgamiento, a la oportuna aprobación por los Servicios Municipales de Urbanismo”.

Después de 20 años endiosado, el señor Lores lo que ha hecho es mentirle a todos los pontevedreses”, ha lamentado Domínguez.

Al disponer de este documento facilitado por los técnicos municipales, el popular Rafa Domínguez ha pedido la dimisión de Fernández Lores por haber mentido sobre la necesidad de la licencia de primera ocupación y no haber reconocido el error de no solicitarla hasta 2020, cuando se le exigió para hacer nuevas obras en su vivienda. “El problema es que fue mintiendo diciendo que no necesitaba tener licencia de primera ocupación y diciendo que éramos nosotros los que mentíamos. El señor Lores sabía que tenía que haberla pedido y no la pidió. Con una disculpa diciendo “sí, cuando me di cuenta, regularicé”, hubiese acabado el tema. Pero, con prepotencia, después de 20 años endiosado, el señor Lores lo que ha hecho es mentirles a ustedes -en referencia a los medios de comunicación-, a nosotros y a todos los pontevedreses”, se ha quejado Domínguez.

MOSQUERA NO RECONOCE QUE SE HAYA MENTIDO

En defensa del alcalde, esta vez ha salido el concejal de Urbanismo en el momento en que Lores pidió la licencia, el nacionalista César Mosquera. En su intervención, llegó a reconocer que él le dijo a Fernández Lores que no pidiese la licencia de primera ocupación, que hay una norma interna del Concello que marca no inspeccionar ese requisito por la gran carga de trabajo del departamento de Urbanismo. “O alcalde naquel momento díxome 'terei que pedir a licenza de primeira ocupación?' E dixen: non a pidas, non a pidas. Estamos ocupados noutras cousas, non é necesario”, rememoró Mosquera. Pero la palabra del edil de Urbanismo en 1997 contradice lo escrito oficialmente en la licencia de obras de Lores.

“O alcalde díxome 'terei que pedir a licenza de primeira ocupación?' E dixen: non a pidas”, ha recordado Mosquera.

Por lo tanto, de las palabras de Mosquera, se concluye que el actual alcalde de Pontevedra no obtuvo ningún privilegio ni se le perdonó nada que no se haga con el resto de personas que construyan una casa en la capital pero, aunque no hubiese trato de favor, lo que sí ha habido son mentiras para minimizar las consecuencias de la publicación del diario ABC en la que se descubrió que Miguel Anxo Fernández Lores estuvo más de 20 años sin tener la documentación de su vivienda al día.

Caso distinto es el ejemplo que César Mosquera puso en su comparecencia sobre las licencias de apertura a locales comerciales, ya que él mismo puntualizó que Urbanismo permite empezar a trabajar a los negocios sin esa licencia pero siempre y cuando hayan presentado su solicitud en el Ayuntamiento, circunstancia que no se dio en la polémica por la casa del alcalde.