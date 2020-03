El alcalde de Poio pide comprensión ante el permiso de personas con autismo para salir a pasear

En el marco de una entrevista en COPE Pontevedra con motivo de las medidas de ayuda a empresarios y vecinos locales ante la crisis del coronavirus, el alcalde de Poio, Luciano Sobral, ha querido pedir respeto entre vecinos para evitar enfrentamientos por el cumplimiento de las medidas decretadas en estado de alarma.

"O outro día -en referencia a la pasada semana- pasounos un caso concreto en Lourido: unha nai ten que pasear un fillo con problemas de saúde e ten unha autorización. Porén, unha persoa (seguramente sen unha intención mala pero si, ao mellor, excedéndose no seu celo) chamoulles a atención e increpounos. E creo que temos que ter paciencia, comprender que hai persoas que están nunha situación complicada, temos que botar unha man entre todos e ser prudentes", ha relatado el regidor nacionalista de Poio.

"¿PONERLE UN CARTEL A MI HIJO CON AUTISMO?"

La medida de confinamiento domiciliario para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus tiene muchas aristas y alguna no muy conocida, como la situación en la que quedan decenas de miles de menores, en España y en Galicia, que sufren algún tipo de discapacidad y que, por su especial condición, tienen autorización para salir a la calle para no ver agravado su diagnóstico, según una aclaración del Ministerio de Sanidad.

La diferencia entre quedarse confinado en casa y poder hacer un "paseo terapéutico" de 15 minutos, es crucial para estos niños, como ha señalado la psicóloga de la Fundación Autismo Galicia, Cristina Couto: "A algunos les puede ir bien estar en casa, porque se sienten protegidos, pero muchos otros necesitan correr, salir para rebajar su ansiedad porque, de lo contrario, pueden llegar a autolesionarse o tener conductas de escape".

El estado de alarma ha supuesto la alteración de la rutina de la inmensa mayoría de ciudadanos, pero en el caso de estos niños es más que eso. "Les hemos quitado su medicina, que son sus terapias, poder ir al 'cole', al logopeda,...", ha recordado Luján Borrás, madre de Enzo, un niño de 10 años con autismo, atendido por la Fundación Menela.

"A Enzo se le ha roto todo eso, y está más nervioso, por eso tenemos que salir", ha explicado esta madre, vecina de Nigrán (Pontevedra), quien ha señalado que, uno de los primeros días del estado de alarma, dos agentes de la Guardia Civil la pararon para advertirle de que no podía estar en la calle. "Se me saltaron las lágrimas, les dije que Enzo tiene autismo y me dijeron que, como vivo en una casa, lo saque al jardín. Como si fuera un animalito", ha lamentado.

Luján Borrás ha apuntado que, en otra ocasión, una mujer desde una ventana la increpó porque la vio con su hijo, que iba en patín. "Le grité que es autista, e insistía en que las normas hay que cumplirlas. Es una pena, la gente no entiende nada. Manda leches, ahora resulta que soy una privilegiada porque mi hijo tiene autismo", ha lamentado y ha añadido: "Hasta pensé en llevar un cartel, que diga que tiene autismo, para ir por la calle, pero ¿tenemos que llegar a eso?".