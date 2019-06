Alberto Varela insiste en que la Xunta debería realojar a las familias del poblado de Vilagarcía

Cáritas Arousa instó a todos los grupos políticos que se presentaban a las elecciones municipales en Vilagarcía a solucionar el problema de las familias a las que derribarán sus casas en el poblado de Berdón y a las que, pese a poder mantenerlas, lo harán en unas condiciones insalubres.

En declaraciones a COPE Pontevedra, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha aclarado que se debe "ser conscientes das limitacións dos Concellos. Non se lle pode dicir a ninguén que hai que levarlle saneamento ou electricidade porque hai unha Lei do Solo onde che di onde podes e onde non podes consctruír", aludiendo a la imposibilidad de hacerlo en la zona del poblado.

Según ha explciado el regidor socialista, el Concello "reuniuse coa Xunta para pedir a mesma implicación como se fixo en Penamoa, na Coruña", para realojar a las personas que viven en malas condiciones y no eludía que el Ayuntamiento se implicaría "con investimento enriba da mesa, para facilitar un aluguer social".

Alberto Varela indicó que aspira a dar pasos en los próximos cuatro años para encontrar una solución, después de que "a Xunta dixo que xa colaboraba con Cáritas. Non é un problema sinxelo. Xa tivemos conversas coas persoas que viven en Berdón para atopar unha solución e non permitir que ningunha administración mire para outro lado".