Airiños de San Xulián renueva trajes e instrumentos gracias al Plan Social de Ence

La Asociación Cultural Airiños de San Xulián, en Marín, refuerza su labor de recuperación y difusión del folclore tradicional gallego gracias al apoyo del Plan Social de Ence. El colectivo, con casi cuarenta años de trayectoria, acaba de recibir nueva financiación que le permitirá renovar por completo su vestuario tradicional, tanto de gala como de uso cotidiano, así como seguir ampliando y actualizando su equipamiento instrumental.

Su presidente, José Manuel Riqueza, subraya que sin este tipo de ayudas sería prácticamente imposible afrontar el coste real de los trajes tradicionales, elaborados con telas de tear y tejidos de gran calidad, como terciopelos y veludos, que resultan muy delicados y se deterioran con rapidez por el roce y la exposición al sol. Un traje masculino puede rondar los 700 euros, mientras que uno femenino puede alcanzar los 2.500 euros, cifras inasumibles para muchas familias que participan en la asociación. Por ello, la entidad está renovando ahora parte del vestuario que llevaba casi cuatro décadas en uso, aliviando la carga económica de los padres y garantizando una imagen digna y homogénea del grupo en sus actuaciones.

Riqueza destaca que la mejora del vestuario tiene además un efecto directo en la motivación del alumnado y del cuerpo de baile, especialmente entre los más jóvenes, en un contexto en el que cada vez resulta más difícil atraer y retener a las nuevas generaciones en el folclore. Contar con trajes nuevos y cuidados se convierte, según explica, en un aliciente extra para que sigan vinculados a la música y a la danza tradicionales, y para que se sientan orgullosos de representar la cultura gallega en escenarios dentro y fuera del municipio.

El apoyo del Plan Social de Ence se extiende también al ámbito instrumental, otro de los pilares de Airiños de San Xulián. La asociación dispone en la actualidad de un potente parque de instrumentos, con gaitas en distintas tonalidades —Fa, Sol y Si bemol, que superan ya la treintena—, además de redoblantes de alta tensión, bombos, acordeones y piano, entre otros. Riqueza recalca que este refuerzo material ha convertido a la entidad en una de las agrupaciones más sólidas a nivel instrumental, permitiéndole mantener un alto nivel artístico y seguir avanzando en su objetivo fundacional: preservar, actualizar y divulgar el folclore tradicional gallego desde Marín para toda la comarca.

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