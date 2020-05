La Fase 2 permite el reencuentro de un padrino de Rianxo con su ahijado que vive en Catoira

La Fase 2 de la desescalada permite desplazarse entre los concellos limítrofes de diferentes provincias. En la comarca de Caldas son dos los ayuntamientos pontevedreses, Catoira y Ponecesures, que se benefician de esta decisión recogida en la orden ministerial del Gobierno y que entra en vigor a partir de este lunes 25 de mayo.

Un puente separa Catoira de Rianxo. Escasos 10 minutos de trayecto por carretera separan a Gonzalo Campaña de su ahijado y de sus compadres. Este vecino de Rianxo de 33 años de edad ha dicho en su entrevista en Cope Pontevedra que tienen "moitas ganas de ver o noso afillado ademáis de ter contas pendentes por deberlle o agasallo da Pascua".

Gonzalo nos ha contado que no es el único caso de la familia ya que sus compadres "teñen a seus pais aquí en Rianxo e é un alivio que poidan visitalos, non tiña sentido que se permitise ir a A Coruña e non a visitar a teus familiares a cinco minutos da casa".

Desde los primeros días del mes de marzo llevan sin verse, más allá de las videollamadas. Ahora, sin excusas para volver a juntarse, Gonzalo y su ahijado se reencontrarán esta semana.