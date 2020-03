AEMPE muestra su apoyo y solidaridad a todos los sanitarios, cuerpos de seguridad, basureros....

El presidente de la Asociación de Empresarios de Pontevedra (AEMPE), José María Corujo, ha querido lanzar un mensaje de gratitud a través de Cope Pontevedra, dirigido a todos los servicios y profesionales que trabajan durante esta situación excepcional por la epidemia del coronavirus. El empresario hace hincapié en las "medidas necesarias" que la población tiene a su disposición con el fin de evitar contagios.

En lo relativo a los ERTES, nos indica cómo está la situación en este momento, transmitiendo otro mensaje de tranquilidad en el sentido de que los plazos no son perentorios, esto es, no son definitivos, ni tampoco inmediatos, pues los servicios sociales ya se han visto afectados y están colapsados. Ello se debe al uso de esta herramienta por parte de empresarios que ya han tenido que tomar medidas a consecuencia del cierre obligatorio de sus negocios. Y a su vez recuerda, cómo los ERTES "no perjudican en nada a los trabajadores".

Aempe transmite que existen dos tipos de ERTES: los que han tenido lugar por el presente estado de alarma y otros, los que quedan fuera de esta excepcional situación.