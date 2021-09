Abre el nuevo acceso a la estación de autobuses de Pontevedra, con las obras del edificio paradas

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, junto al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, entre otras autoridades, ha inaugurado este miércoles el nuevo acceso de autobuses a la estación. Evitando tener que llegar a la rotonda de la calle estación, este mediodía se ha abierto al tráfico el vial que conecta las dársenas con la avenida Josefina Arruti.

En el acto, la conselleira mencionó que las obras actualmente se centran en mejorar el paseo dos Gafos al no necesitar la antigua entrada, pavimentar la zona de paso de buses y conectar la estación de tren con la de autobús. En el edificio de la estación que está siendo reformada, ahora mismo los trabajos están parados por falta de suministros de aluminio, PVC, etc.

A estación había que renovala, estábao pedindo a gritos", aseguró el alcalde de Pontevedra.

En su intervención, la responsable de la Xunta reconoció los retrasos que lleva la obra: "tivemos que superar o confinamento, a problemática cos terreos e agora temos que afrontar esa crise de materiais, unha crise que está a afectar os últimos traballos desta estación intermodal". El alcalde, por su parte, agradeció haber accedido a abrir un nuevo vial que no se aceptó en su momento cuando se creó el desdoble de la avenida de Vigo. "A estación había que renovala, estábao pedindo a gritos. Este novo acceso á estación de autobuses, que nos permite liberar toda a fronte da estación que innecesariamente teñen que cruzar por alí, era unha necesidade. Nós tentámolo hai máis de dez anos, de paso que se facía Josefina Arruti. Naquel momento non hubo a sensibilidade que hubo agora, eu teño que recoñecer que houbo sensibilidade por parte da Xunta para atender as nosas demandas", afirmó Lores.

A preguntas de esta emisora sobre las nuevas líneas de bus urbano que comenzarán a funcionar el 1 de octubre pasando ambas por el barrio de Monte Porreiro, el concejal de Mobilidade, Demetrio Gómez, prometió colocar carteles con los horarios en las paradas, algo inexistente en toda la ciudad. "Si, por suposto, a partir de hoxe está funcionando a nova web con información das novas liñas e, para cando estean en funcionamento, estará a información tamén nas paradas", respondió el edil nacionalista.