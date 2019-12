El 2019 se despide con incertidumbre por el futuro de Ence y con tristeza por los cuatro asesinatos de Valga

El año 2019 comenzaba con un acto heroico lejos de nuestras fronteras por parte de los soldados de la Brilat que se encontraban de misión internacional en Mali. A su regreso del país africano a la base de Figueirido, seis militares fueron condecorados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, por su valor y sacrificio a la hora de evitar una auténtica masacre. Un atentado que se cobró la vida de dos víctimas mortales de soldados malienses, pero que fue repelido gracias al contingente español.

En la ría de Pontevedra, la situación de incertidumbre empresarial es la misma este 31 de diciembre que el 15 de marzo cuando la Abogacía del Estado se allanaba en los recursos judiciales en contra de la concesión de la prórroga de Ence por 60 años otorgada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Más de cinco mil familias que trabajan, directa o indirectamente, para la empresa celulosa, sintieron a partir de ese momento que sus puestos de trabajo estaban en peligro. Por ese motivo, comenzaron un calendario de movilizaciones contra el PSOE de Pedro Sánchez y contra el BNG del alcalde Miguelanxo Fernández Lores. El nacionalista buscaba la mayoría absoluta en las elecciones municipales del 26 de mayo pero se llevó un varapalo tras perder un concejal y ganar dos ediles el PP.

Asesinatos en Valga



El 2019 ha sido, sin lugar a dudas, un año para olvidar en este municipio de apenas seis mil habitantes. En marzo, un hombre asesinaba a su mujer. Solo seis meses después, otro cafre acababa a tiros con la vida de su ex mujer, su ex cuñada y su ex suegra. El triple crimen machista tuvo lugar en la pequeña aldea de Carracido, en la parroquia valguesa de Cordeiro.