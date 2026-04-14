Semana clave para Atlético Guardés y BM Porriño en Europa y Liga

Llega el momento decisivo de la temporada en el balonmano femenino nacional y nuestros dos representantes en la máxima categoría, Mecalia Atlético Guardés y Conservas Orbe Zendal BM Porriño, tienen todavía mucho en juego. Esta semana remata la fase regular de la Liga Guerreras con ambos equipos clasificados ya para el playoff. Para las de A Guarda no es el único frente abierto con la Copa de la Reina en el horizonte en mayo y desde este fin de semana las semifinales continentales en la EHF European Cup ante Málaga.

El guardés a por el factor cancha en liga y la final europea

El conjunto miñoto es el único equipo español todavía vivo en tres competiciones. Y es por ello, que adelanta a este miércoles su último encuentro liguero visitando desde las 8 al Morvedre valenciano. Un punto basta a las de Ana Seabra para asegurarse el factor cancha en la primera ronda del playoff por acabar cuartas la fase regular. Solo una derrota y un triunfo de Beti-Onak en Elda las bajaría al quinto puesto y las mediría a las navarras en cuartos con factor cancha en contra. Si eso no sucede, como cuartas clasificadas, Guardés se mediría a las navarras con ventaja de campo o incluso a Porriño si el conjunto louriñés vence su partido y cae Beti-Onak en su duelo. Morvedre es antepenúltimo y no se moverá de ese puesto de cara a la promoción de permanencia. Este partido se juega entre semana porque el domingo desde las 12 llega la madre de todas las batallas para el Guardés. La ida de las semifinales de la EHF European Cup en Carranque ante Málaga. Sacar un buen resultado es primordial para afrontar con garantías la vuelta el sábado 25 desde las 20.30 en A Sangriña buscando repetir lo que consiguió en 2023, llegar a una final continental. Las malacitanas, terceras ya en Liga, juegan su duelo adelantado hoy martes desde las 9 en Canarias ante el colista y descendido San José Obrero. Por cierto, el Bursa turco o el Michalovce eslovaco serían los posibles rivales de las guardesas en la final europea.

Pase lo que pase en las semifinales europeas y en el playoff liguero, al Guardés le espera todavía la fase final de la Copa de la Reina del 8 al 10 de mayo en San Sebastián. Precisamente, Beti-Onak será su rival en cuartos con el vencedor del Rocasa Gran Canaria- Granollers esperando en semifinales. Por el otro lado del cuadro viajan el favorito y anfitrión Bera Bera junto a Valladolid, Elda y La Rioja.

Porriño quiere el quinto puesto y se medirá a guardés o málaga

Por su parte, el equipo de Isma Martínez solamente tiene la Liga como objetivo en este final de curso. En su caso, la última jornada la jugará el sábado desde las 7 en cancha de Sporting La Rioja. El equipo porriñés será sexto en la tabla, salvo que venza en tierras riojanas y Beti-Onak pierda en Elda. Lo que tiene seguro ya el conjunto de A Louriña es que se medirá en cuartos a un semifinalista europeo en desventaja de campo. Habrá derbi con Guardés si Porriño asalta el quinto puesto y si eso no ocurre tocará viajar a Málaga.