Sábado decisivo para Atlético Guardés en Europa y Cangas en Asobal

Sábado de partidos decisivos para dos de los grandes representantes del balonmano en la provincia de Pontevedra, el Mecalia Atlético Guardés y el Balonmán Cangas. En juego el pase a una final continental para las miñotas y dar un paso adelante por la permanencia para los de O Morrazo. Por si fuera poco, desde las 8 en Pontevedra el Cisne recibe al filial del Barcelona buscando una victoria que certifique su permanencia en DH Plata, evitando cualquier opción de playout.

A repetir la final de 2023

La gran cita del sábado tendrá lugar desde las 20.30 horas en A Sangriña con el partido de vuelta de las semifinales de la EHF European Cup entre Atlético Guardés y Málaga. Las pupilas de Ana Seabra cuentan con el factor campo y con una ventaja de dos goles tras la victoria 24-26 de la ida, en la que las guardesas llegaron a verse 6 tantos arriba. Invicto en lo que va de competición, el Guardés busca retornar a una final europea tras la que jugó en 2023 cayendo ante las turcas del Antalya. Ese país podría repetirse como rival en el partido decisivo, ya que el Bursa otomano ganó por 5 goles la ida de su semifinal ante Michalovce eslovaco, anfitrión en la vuelta. Málaga, por su parte, fue campeón en 2021 y subcampeón al año siguiente.

La entrenadora Ana Seabra avisa de la "experiencia" de Málaga y ve un "partido muy duro para el que estamos muy ilusionadas". Su jugadora María Sancha destaca la "confianza del equipo" pero avisa que "la eliminatoria está abierta y necesitamos A Sangriña lleno".

CANGAS BUSCA ACERCARSE A LA PERMANENCIA

Mucho en juego también en O Gatañal con el duelo de Asobal a partir de las 16.30 horas entre Cangas y Ciudad Encantada de Cuenca. Quedan 5 jornadas y los cangueses sacan dos puntos al descenso y el playout en una batalla a muchas bandas con Villa de Aranda, Puente Genil, Nava y Huesca. Se engalana O Morrazo para este encuentro con promoción especial de entradas y previa desde la una de la tarde con comida, bebida y música. Las victorias como local ante Horneo Alicante y Villa de Aranda dan aire al conjunto dirigido por Quique Domínguez pero esta victoria ante los conquenses se antoja imprescindible. El calendario marca que en las cuatro últimas jornadas tocará visitar a Granollers y Ciudad Real y recibir a Bidasoa y a un rival directo como Puente Genil.

Precisamente, de esas dos victorias habla Quique reconociendo que han sido "4 puntos muy valiosos" y ve clave el trabajo defensivo de su equipo. Destaca además el trabajo de los porteros y pide reducir errores y tener continuidad y regularidad, evitando "esos parciales que a veces nos lastran tanto". Domínguez apuesta por repetir el juego ofensivo ante Villa de Aranda en O Gatañal, sobre todo en la segunda parte. Su jugador, Jaime Gallardo hace hincapié en tener una buena circulación de balón y avisa del buen momento en el que llega Cuenca. Además confía como siempre en el apoyo de la Marea Azul para que su cancha sea un fortín.