Rubén Domínguez avisa del “partido a vida o muerte” del Guadalajara y pide ambición al Pontevedra

El Pontevedra Club de Fútbol afronta el próximo partido contra el Guadalajara con la moral alta tras dos victorias consecutivas en Pasarón que le han devuelto a los puestos de playoff de ascenso. El entrenador, Rubén Domínguez, ha destacado la energía del equipo, aunque lamenta la baja de Álvaro, que se perderá con seguridad el encuentro. El objetivo es claro: cortar la mala racha de un punto de doce posibles fuera de casa y sumar tres puntos vitales.

Un rival que se juega la vida

Domínguez ha advertido de la peligrosidad del Guadalajara, un rival que afronta el partido como una final. “Ellos se juegan la vida, y es literal”, ha sentenciado el técnico. El equipo manchego, inmerso en la lucha por la permanencia, tiene marcados en rojo sus partidos en casa, por lo que el entrenador del Pontevedra espera un encuentro muy diferente al de otros contra rivales directos como el Barakaldo o la Ponferradina.

Ellos se juegan la vida, y es literal" Rubén Domínguez Entrenador del Pontevedra

El preparador granate ha insistido en que no será un partido “de igual a igual”, sino un choque donde el Guadalajara “se va a agarrar a cada situación, se va a agarrar a cada defensa, se va a agarrar a cada ataque y van a empujar de una manera que ellos necesitan ganar y mínimo puntuar”. Por ello, ha subrayado la importancia de ir mentalizados para este escenario.

Ambición para una oportunidad única

Frente a la necesidad del rival, Rubén Domínguez pide a su equipo transformar la presión en ilusión y ambición. “Nosotros solo tenemos algo que ganar, ya no tenemos nada que perder”, ha afirmado. La mentalidad es la de jugar “sin pesos, sin cargas” y ser conscientes de que el playoff está muy cerca. Una victoria en Guadalajara colocaría al equipo con 52 puntos a falta de cinco jornadas, dependiendo de sí mismo para lograr el objetivo.

El entrenador ha calificado la situación actual como una “oportunidad muy grande” tanto para él y su cuerpo técnico como para muchos de los jugadores, que se enfrentan por primera vez al reto de luchar por ascender a Segunda División. “Estamos ante una oportunidad muy grande todos”, ha recalcado, consciente de la importancia del momento que vive el club.

Estamos ante una oportunidad muy grande todos" Rubén Domínguez Entrenador del Pontevedra

Un Guadalajara muy diferente

El Guadalajara que se encontrará el Pontevedra es muy distinto al de la primera vuelta. Con un nuevo entrenador y cambios en la plantilla, su estilo de juego ha variado. Domínguez ha explicado que ahora “liberan a tres jugadores que son totalmente libres en ataque”, futbolistas con talento capaces de “generar situaciones de gol casi de la nada”.

Además, el nuevo sistema del Guadalajara implica que acumula “mucha gente en campo propio”, lo que dificultará la creación de ocasiones para el Pontevedra. El técnico ha señalado que el equipo deberá estar “muy fino” y “acertado” para superar a un rival que, con la sensación de jugarse la temporada, se convierte en un adversario todavía más complicado.

Por último, Domínguez dio una opinión que seguro generará polémica sobre el partido adelantado al Castilla por la Champions juvenil y que acabó con empate ante el Ourense. Cree que "adulteran la Liga por arriba y abajo" y que tendrían que haber jugado el fin de semana como el resto de la jornada o hacer "una Liga de filiales".