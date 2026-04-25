Pasarón se prepara para dictar sentencia en Primera Federación

Primera Federación afronta las últimas cinco finales y, en ellas, se van a decidir todas aquellas cuestiones que esperan dictamen final: campeón, equipos que juegan playoff y los que pelearán por no perder la categoría o quienes descenderán directamente.

A las puertas del tramo final y decisivo de la temporada, Pasarón acoge esta tarde uno de los grandes partidos de este momento de la campaña. A las 16.15 horas, Pontevedra y Celta Fortuna se han citado en el estadio de la 'Boa Vila'.

No puede haber más alicientes para no perderse el partido de esta tarde. Los granates, terceros, no quieren descolgarse de los puestos de privilegio y sueñan con la disputa del playoff y pelear el ascenso al fútbol profesional. Los celestes, por su parte, son segundos y vienen firmando un año realmente fabuloso.

Y, siguiendo todo muy de cerca, el Tenerife. Los chicharreros, que juegan a las 18.30 horas en El Toralín, vivirán lo de Pasarón con total intensidad. Si el Celta Fortuna pierde y ellos ganan su partido a la Ponferradina, serán matemáticamente equipo de Segunda división.

Partido muy atractivo para todos, somos dos equipos que estamos haciendo muy bien las cosas" Fredi Álvarez Entrenador del Celta Fortuna

SE PREVÉ AMBIENTAZO

Si fuesen pocos alicientes, uno que sumar al espectáculo previsto para hoy en Pontevedra estará también en la grada. El club local puso, a principios de semana, una iniciativa para que sus socios pudieran retirar entradas al precio simbólico de un euro. Fondo Norte ya está lleno y el resto de gradas presentarán una gran imagen.

Además, casi doscientos aficionados celestes pondrán también su nota de color en el estadio granate. Se dejarán notar por las calles de la capital de la provincia desde antes incluso de la hora de la comida.