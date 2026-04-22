Alberto Gil aviva el sueño del playoff del Pontevedra: "Ojalá nos metamos"

Alberto Gil, jugador del Pontevedra, ha destacado en rueda de prensa que, una vez cumplido el objetivo principal de la salvación, el equipo llega "en buena dinámica" a los últimos cinco partidos de Liga en Primera RFEF con "todo por decidir". El nuevo reto es claro: "Ojalá sigamos la dinámica de las últimas jornadas y consigamos meternos en playoffs". El conjunto granate es, ahora mismo, tercero con dos puntos de renta sobre el sexto.

Gil considera que el equipo se encuentra en una situación privilegiada a falta de cinco jornadas para el final de la temporada. Esta posición les permite "soñar por un playoff que hace 10 años que no se consigue", un hito que ilusiona tanto al vestuario como a la afición, que se conjura para una gran entrada en los 3 duelos que quedan en Pasarón, feudo granate.

Soñar por un playoff que hace 10 años que no se consigue" Alberto Gil Jugador del Pontevedra

Un derbi clave en Pasarón

Ante el importante partido del sábado desde las 16.15 horas contra el Celta Fortuna, el jugador hace un llamamiento a los seguidores. "Ojalá que Pasarón esté lleno el sábado, porque tenemos un partido importante", afirmó, subrayando la relevancia del apoyo desde la grada en un derbi que se presenta como un duelo directo entre el tercero contra el segundo clasificado, aunque es verdad que les separan 8 puntos con quince por disputarse.

El equipo se siente fuerte en casa (donde solo ha perdido ante el Tenerife), con tres partidos por delante en Pasarón (luego llegarán Athletic B y Avilés), donde la afición "siempre está animando al equipo 90 minutos". Aunque reconoce la calidad del rival, el filial del Celta, con "jugadores que dentro de nada estarán jugando en Primera División", Gil se muestra confiado: "Estamos en Pasarón, estamos en casa, nosotros nos jugamos muchísimo y queremos ganar".

La fuerza del colectivo

Gil ha elogiado la competencia sana y el buen ambiente que se vive en el vestuario, describiéndolo como un grupo donde todos se llevan "superbién". El mérito, según él, es de todo el equipo, jueguen más o menos minutos: "Aquí el objetivo, está claro, es el Pontevedra, que el Pontevedra gane. Da igual quién meta los goles, quién da asistencias".

El objetivo, está claro, es el Pontevedra, que el Pontevedra gane" Alberto Gil Jugador del Pontevedra

MÁS DE MIL ENTRADAS VENDIDAS

La promoción de entradas que anunciaba a comienzos de semana el Pontevedra para el derbi está comenzando a dar sus frutos. El club granate daba la opción a cada abonado de retirar una entrada para su misma grada por solo un euro hasta completar aforo, posibilidad disponible en oficinas o en web pero no en taquilla el mismo sábado. Y este martes ya confirmaba que se habían vendido más de un millar de entradas para el duelo, sin contar con los abonados del club. Las entradas para el público en general valen 25 euros en Tribuna, 20 en Preferencia y 15 en Fondo. Esos 15 es lo que vale el billete a la afición visitante o a los aficionados de entre 6 y 17 años. Los menores de 6 no pagan. Las taquilla abrirán a las 15.15 horas del sábado y las oficinas lo hacen de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 de la tarde.