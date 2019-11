El presidente del ANPA del IES Ramón Cabanillas y el jefe territorial de Educación, sobre las obras

"La obra es grandísima, que evidentemente le hacía falta al centro y será casi como un centro nuevo cuando se acabe, pero las molestias son las que son. Lo ideal sería que se hiciesen por las tardes, a nosotros no nos importaría que se alargara el plazo de ejecución de la obra", ha valorado en COPE Víctor Cacabelos, presidente de la asociación de Nais e Pais de alumnos del instituto Ramón Cabanillas de Cambados.

En declaraciones a esta emisora, el jefe territorial de Educación de la Xunta de Galicia en Pontevedra, César Pérez Ares, ha reconocido estar "totalmente de acordo cos pais. Téñoo que dicir publicamente: o meu recoñecemento ao equipo directivo e á ANPA pola súa colaboración". Partiendo de ese acuerdo, el responsable de la Consellería ha señalado que "xa está recollido no libro de incidencias e no libro de obras que non pode perturbarse o normal desenvolvemento do funcionamento do período lectivo coas obras. Iso está claro e xa llo advertín eu á empresa en dúas visitas que fixen ás obras".