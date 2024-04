La Xunta resalta la "calidad de los trabajos" en el III Premio Otero Pedrayo para estudiantes

El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, resaltó el trabajo de los jóvenes en la entrega de galardones del III Premio Otero Pedrayo para estudiantes de ESO y Bachillerato, impulsados desde la Fundación Otero Pedrayo con el apoyo de la Xunta para fomentar entre la juventud el conocimiento y reconocimiento del autor ourensano.





En el acto, que también fue un homenaje a Otero Pedrayo en el 48 aniversario de su fallecimiento este 10 de abril, el representante de la Consellería de Educación resaltó la “calidad de los trabajos presentados” alrededor de medio centenar “que muestra el alto interés que despierta entre las nuevas generaciones la figura del autor”.





Valentín García participó hoy en la Casa Grande de Cima de Vila en este acto junto al presidente de la Fundación, Eduardo López Pereira, y el alumnado y profesorado de los centros premiados.





Una alumna del IES Otero Pedrayo gana el premio Otero Pedrayo para estudiantes de Bachillerato.Bajo el título “Poesía e Xeografía de Bocarribeira” Lucía González Vázquez, alumna de 2º de Bachillerato del IES Otero Pedrayo de Ourense fue designada por el jurado como ganadora en esta edición.













En la categoría grupal de Bachilerato el premio recae en “Otero Pedrayo alumno, traxectoria no centro que leva o seu nome” que, bajo el seudónimo de “As Oterianas”, analiza los cinco años de Otero Pedrayo como alumno preuniversitario en el Instituto Provincial de Ourense. El jurado destaca que el profesorado do centro vincula a los estudantes de un instituto histórico a su patrimonio implicando a los estudiantes en su archivo y conocimiento de su historia. Además, acordó reconocer con un accésit el trabajo titulado “Violencia e delito en O mesón dos ermos: brutos, bandoleiros e negreiros” presentado por un grupo de estudantes de Proxecto Competencial de 2º de Bachillerato do IES de Ponteceso.









En la categoría de ESO, decide premiar el trabajo grupal presentado bajo el seudónimo Araucaria. Titulado “Galeguízate con Otero”, un videojuego realizado con scratch presentado por alumnado de 1º de ESO del IES Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo. El jurado destaca el “excelente trabajo con las nuevas tecnologías para difundir la vida y obra de Otero Pedrayo y animar a la población a conocer la Casa Grande de Cima de Vila”.





Además se acuerda conceder un accésit al trabajo grupal presentado bajo el seudónimo “Ilustres dinámicos” del IES Chan do Monte de Marín. El individual de ESO queda desierto pero el jurado acuerda concederle un accésit a Avril Lagos González, de trece años, que presentó una biografía en verso de don Ramón.