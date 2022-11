La Xunta invertirá 4,8 millones de euros el próximo año en el sector de la castaña para su impulso

La Xunta resalta su compromiso con el sector de la castaña e invertirá el próximo año 4,8 millones de euros para su impulso. El conselleiro do Medio Rural, José González, asistió en Riós a la XXVII Festa da castaña e do cogomelo. De este presupuesto, la Xunta reserva 3,8 millones para nuevas plantaciones y restauraciones de castaños. Además cuenta con un Programa estratégico de este árbol con un presupuesto de 22 millones de euros hasta el 2025. La Consellería do Medio Rural prevé recuperar 8.000 hectáreas y plantar 16.000 nuevas hectáreas.