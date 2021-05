La Xunta de Galicia dotará el distrito forestal de Verín-Viana de unas nuevas instalaciones que podrán acoger hasta un centenar de profesionales y más de 40 vehículos. El conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado del director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, y del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitó la nave que albergará la nueva sede del distrito forestal XIV de Verín-Viana. El conselleiro do Medio Rural señaló que estas instalaciones permitirán “seguir mejorando y optimizando los servicios que se prestan a la ciudadanía, en este caso relacionados con el sector forestal”.