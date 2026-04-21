La Xunta de Galicia avanza en la recuperación de zonas afectadas por el incendio de Chandrexa de Queixa (Ourense)

La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visita las zonas afectadas por el incendio de Chandrexa de Queixa

La Xunta de Galicia avanza en la recuperación de zonas afectadas por los incendios forestales con acciones de mejora de infraestructuras y restauración hidrológica en Chandrexa de Queixa.

La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitó este municipio ourensano donde comprobó el avance de unas actuaciones que tienen como objetivo principal restaurar la cubierta arbórea con el fin de favorecer la biodiversidad y proteger el suelo frente a la erosión.

En esta zona se invierten casi 300.000 euros en trabajos de mejora de infraestructuras viarias y de la red de drenaje así como de restauración hidrológica y de mejora de hábitats. Con estas labores se intenta evitar el aumento del deterioro producido por el virulento incendio del pasado verano, lo que contribuirá a facilitar el acceso a otro tipo de trabajos.

En el terreno de la restauración hidrológica, se están aplicando medidas para estabilizar el suelo, favorecer la infiltración y reducir la llegada de sedimentos a los ríos. En aquellas áreas donde no fue preciso realizar mulching, se optó por ejecutar rozas manuales.