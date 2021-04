Xinzo prepara la Ruta da Portela, como reclamo turístico para senderistas

El ayuntamiento de Xinzo está acondicionando la Ruta da Portela, con 30 kilómetros de recorrido, para que los senderistas conozcan los lugares más emblemáticos del municipio. Un itinerario para el que ya existe una memoria técnica y un presupuesto de licitación de 40.000 euros.

Se establecen cinco tramos: Alameda do Toural-Alto do Depósito; Alto do Depósito-Torre da Portela; Torre da Portela-Mosteiro de Bon Xesús de Trandeiras; Mosteiro-Piñeira Seca y Piñeira Seca-Xinzo. Esta última ruta se presenta cómo la más larga, con 10,5 kilómetros, cruzando las tierras de cultivo, cereal y patata, hasta llegar al curso del río.

En el primer recorrido, de apenas 3 kilómetros, e inicio en la Alameda do Toural, el caminante podrá disfrutar del paisaje a lo largo del río Limia por el paseo existente. Llegado a un punto del río, debidamente señalizado, se podrá desviar hacia el norte e iniciar la subida hacia el Alto do Depósito, un mirador natural sobre la villa. En este lugar, está previsto instalar un punto informativo sobre los aspectos del paisaje de Xinzo.

Ya en el tercer tramo, el camino se dirige hasta el Monasterio do Bon Xesús de Trandeiras, donde se incorporarán los correspondientes paneles con documentación sobre la historia de esta joya patrimonial. A partir del Monasterio, el recorrido nos lleva por senderos naturales y carballeiras desde una altitud de 650 metros hasta el punto más alto de la Ruta da Portela, a 780 metros de altitud. En este espacio se podrá observar una panorámica de 360 grados sobre la comarca de A Limia, divisando los ayuntamientos limítrofes, gracias a un mirador que elevará ligeramente el punto de vista para ofrecer una perfecta panorámica de la comarca

Desde ese punto de máxima altitud se iniciará un descenso hacia el río Limia, atravesando Piñeira Seca, donde remata el cuarto tramo y comenzará el final. Entre las actuaciones previstas destaca la limpieza de caminos; acondicionamiento de cunetas y desagües; reposición de firme; reubicación de piedras; señalización y equipamiento y creación de contenido web sobre la ruta en la página oficial del ayuntamiento de Xinzo de Limia