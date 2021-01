Xinzo de Limia pide a sus vecinos que adelanten el toque de queda a las 8 de la tarde

El ayuntamiento de Xinzo adelanta por su cuenta el toque de queda a las 20.00 horas ante el incremento de casos de Covid-19 en el municipio, donde se registran 171 positivos, a la espera de conocer el resultado del cribado masivo realizado el pasado sábado entre 2.800 vecinos. Como no tiene competencias para imponer el toque de queda, este lunes se publicará un bando municipal, pidiendo a los comercios de actividades no esenciales que cierren a las 18.00 horas, a la misma hora que la hostelería, en solidaridad con el sector y para facilitar el toque de queda.

La alcaldesa, Elvira Lama, que sigue en cuarentena por haber estado en contacto con un positivo, hace un “un llamamiento a población para que solo salga de sus casas para las actividades esenciales: trabajo, formación, compras, consultas médicas y atención y acompañamiento de mayores o menores".

La virulencia de esta tercera ola lleva al gobierno de Xinzo a pedir a la ciudadanía un esfuerzo de responsabilidad individual para frenar la transmisión y tratar de bajar el número de contagiados lo más rápido posible. Los datos de Xinzo son especialmente alarmantes, con 171 casos activos ayer en el término municipal y 131 en el resto de la comarca, lo que eleva a 302 el total de contagiados en una población de menos de 20.000 habitantes en toda la comarca de A Limia.

“Ante esta alarmante situación, que estamos seguros empeorará durante los próximos días, no queda otra solución más que reducir la movilidad al mínimo indispensable. Y como las administraciones que tienen la capacidad y las competencias para hacerlo no lo hacen, daremos el primer paso. Sabemos que no podemos imponer nuevas limitaciones más allá de nuestras competencias, pero estamos dispuestos a llegar hasta el límite de las que tenemos”, explica Lama Fernández.

Algunas de estas medidas fueron compartidas con la asociación de comerciantes PROLIMIA, a la que se le pidió solidaridad con la hostelería adelantando el horario de cierre las 18:00 horas, salvo para los establecimientos que realicen actividades esenciales (alimentación, farmacias, telecomunicaciones…). Con este adelanto también favorecerán el nuevo toque de queda local.

El Ayuntamiento de Xinzo cierra instalaciones deportivas y parque infantiles y suspende las actividades culturales y deportivas. Se pide a la ciudadanía que cualquier trámite administrativo municipal se realice por medios telemáticos o previa cita en el 988550111. Otra de las acciones será redoblar la intensidad de la desinfección de calles, plazas y espacios públicos de la villa y de los pueblos con medios municipales y también con las sulfatadoras de los agricultores que se presten voluntariamente a hacerlo, para lo cual se establecerá un dispositivo especial coordinado por el propio ayuntamiento.

“Mientras los gobiernos central y autonómico no aprueben medidas drásticas a la altura de la gravedad de la situación, en Xinzo no vamos a esperar de brazos cruzados y llegaremos hasta el límite de nuestras competencias”, explican desde el gobierno local la alcaldesa, Elvira Lama, y el teniente alcalde y actual alcalde en funciones, Amador Díaz. El Gobierno local espera la comprensión y complicidad de la población ante estas nuevas medidas y pide a los gobiernos central y autonómico que tomen medidas realmente proporcionadas a la gravedad de la situación, tanto en Xinzo como en el resto del país.