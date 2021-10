Xinzo lanza una campaña para optimizar el depósito de basura en contenedores

El Ayuntamiento de Xinzo de Limia está elaborando un decálogo de buenas prácticas para optimizar el depósito de residuos en las contenedores, además de una campaña para concienciar a la ciudadanía. Aunque ya dispone de una ordenanza de buenas prácticas vecinales que contempla horarios para dejar la basura, entre otras indicaciones, las calles no siempre lucen libres de suciedad, por lo que con esta medida se pretende cambiar esta imagen.

El documento incluye recomendaciones sobre el uso de los contenedores, fomentando el reciclaje y ofreciendo información sobre la mejor forma de separar los residuos. Del mismo modo, se recordará que existen recipientes específicos para pilas o ropa, además de la dirección o el contacto del Punto Limpio.

El concello de Xinzo activó un nuevo número de teléfono para solicitar la retirada de voluminosos y en las redes sociales municipales se está informando sobre los horarios y los días en los que se pueden depositar este tipo de residuos en estas instalaciones: miércoles y jueves, de 17.00 horas a 19.00 horas y sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

El ejecutivo local pide a los vecinos su colaboración para que los diferentes enseres o muebles no se dejen al lado de los contenedores, porque el servicio de recogida de basura no tiene la obligación de recogerlos. Cada container tiene una fracción resto para su recogida selectiva y todo lo que no esté en su interior no se considera entregado al gestor de los residuos.

Atendiendo a la ordenanza sobre la limpieza de la vía pública y recogida de basura, se recuerda que los residuos domésticos, orgánicos o degradables y no líquidos deben ser depositados en bolsas herméticas cerradas que introducirá el usuario dentro del colector más próximo a su domicilio, nunca antes de las 20.00 horas ni después de las 7.00 horas. De estar el colector saturado, deberá depositarse en el más próximo. Los demás residuos no degradables, tales como envases de vidrio, envases ligeros, papeles y tarjetas se depositarán en los contenedores destinados a cada material.

El concello de Xinzo recuerda que está prohibido el desplazamiento de los colectores del lugar asignado por la administración local. Tampoco está permitido el estacionamiento de vehículos en lugares que dificulten o impidan el traslado de los mismos o las labores de carga y descarga.