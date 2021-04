Xinzo insta a Aguas de Galicia a que mejore la depuración de residuales en Morgade

El Ayuntamiento de Xinzo de Limia ha dirigido un escrito a Aguas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Infraestructuras, solicitando la mejora de la depuración de Morgade y canalización de la red de saneamiento a la estación depuradora (EDAR). La parroquia, una de las más pobladas del municipio, cuenta con una EDAR que nunca llegó a funcionar. El sistema recoge parte de las aguas residuales, pero sin su posterior tratamiento, lo que conlleva sancione periódicas de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

“Morgade tiene 370 vecinos y no cuenta con tratamiento de aguas residuales. En el pasado se construyó una depuradora que nunca funcionó y una parte del pueblo vierte a una fosa en mal estado, con un riesgo para la salud pública, dado que hay terrenos de cultivo a un lado de las cunetas”, asegura la alcaldesa, Elvira Lama, en el escrito remitido a Aguas de Galicia

Hace un par de meses, Elvira Lama se reunió por videoconferencia con la directora de Augas de Galicia, Teresa María Gutiérrez, a la que ahora dirige el escrito, insistiendo que el presupuesto de la obra no es motivo para rechazarla. “La respuesta fue que no había dotación presupuestaria, la misma que me trasladó la conselleira Ethel Vázquez en 2019. Vemos con agrado como otros ayuntamientos de la comarca son atendidos en sus demandas”, expone la alcaldesa.

Elvira Lama recuerda que, dado que el proyecto fue encargado por Aguas de Galicia, “es de justicia reiterar la solicitud de cofinanciación de las obras. Estamos dispuestos a asumir el 20% del presupuesto, dadas las graves dificultades financieras por las que estamos atravesando”.

Garantizar el tratamiento previo al vertido final

Por el momento nada se hizo para eliminar la fosa séptica que recibe vertidos de 20 familias. Así se detalla en el proyecto: “La fosa séptica está parcialmente llena, por lo que no funciona correctamente, desprendiendo malos olores y vertiendo aguas residuales a una cuneta de una pista de concentración parcelaria”.

Aunque nunca llegó a funcionar, la EDAR de Morgade dispone de un bombeo de entrada que resolvía el problema de desniveles de la zona. Su emplazamiento es un hándicap para que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil autorice su vertido al medio, sin que hagan falta sofisticados y costosos sistemas de depuración. El vertido se hace en una zona donde no hay suficiente espacio que permita la dilución de las aguas tratadas.