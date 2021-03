Vuelve el teatro al auditorio municipal de Verín con la obra "El Mentiroso"

Después de varios meses cerrado, debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de la Covid-19, el auditorio municipal de Verín recobra la actividad cultural con una propuesta teatral para el 27 de marzo. Ese día, a las 19:00 horas, la compañía MDM pondrá en escena la obra de Carlo Goldoni “El mentiroso,” una simpática comedia, para todos los públicos, dividida en tres actos que relata la historia de un chico que jamás pudo decir la verdad. Bufones, burgueses y la gente del pueblo conviven en “El mentiroso.”.

El elenco artístico está formado por Daniel Vignolo, Mauricio Albera y Javier Calleja. Las entradas ya están disponibles, por cinco euros, en ataquilla. com.

«Un Hombre, sentado a una mesa, observa un cubilete de dados. Estamos a mitad de una partida al mentiroso o, quizás, la partida no comenzará todavía. No lo sabemos. El caso es que el hombre espera el próximo movimiento de su contrincante, solo que frente a él no hay nadie. O quizás, sí. El juego es una excusa para hablar de cualquier cosa, por ejemplo, de la familia, del trabajo o de la política. De mentiras".