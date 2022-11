“Voces Femeninas” llega un año más al Teatro Principal de Ourense

Naima Bock, Marta Knight y María Rodés se subirán al escenario del Teatro Principal de Ourense en 15ª edición del festival “Voces Femeninas”, que tendrá lugar el 24 de noviembre, víspera del Día Internacional contra la Violencia de Género.

La británica Naima Bock fue miembro del grupo Goat Girl, y actuará en solitario.

Marta Knight es una joven cantante catalana de folk alternativo.

Y también de Cataluña es María Rodés, compositora y cantante, que hace tan sólo una semana editó su nuevo disco y el de Ourense será el primer concierto en el que lo presentará en directo.

El vicepresidente segundo de la Diputación Provincial, César Fernández, participó en la presentación del festival acompañado por la directora del Teatro Princiapal, Olga Mojón, y los promotores Edu Romero, de Coconut Producciones, y David Pedrouzo, de Todomedre Produccións.

“Voces Femeninas” nació en 2008 como un espacio para intérpretes y compositoras de todo el mundo y, actualmente, cuenta con el apoyo de la Diputación de Ourense.





"LA CIUDAD DE OURENSE ESTÁ NARCOTIZADA CULTURALMENTE"

El promotor David Pedrouzo afirmó que “Ourense marcó un camino cultural en Galicia”, y precisó que aquí “se consume la cultura como con un valor añadido, por lo difícil que es tenerla”, en referencia a la falta de apoyo que ha dejado de tener por parte del Ayuntamiento de la ciudad de As Burgas.

“En Ourense sólo tenemos al Teatro Principal haciendo esto, y a la Diputación apoyando. Estamos muy solos y necesitamos a la otra parte, y sin ella esto no va a funcionar”, comentó Pedrouzo, quien señaló que “es un deber de todos hablar de la cultura y darle más presencia, porque la ciudad está narcotizada culturalmente. Los ciudadanos están desganados porque no les llega la información y, las propuestas que hay, no están enfocadas a las necesidades de la ciudad”, afirmó.