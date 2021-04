La visita a unos familiares provoca un brote de Covid en un pueblo de Monterrei

La visita de unos familiares procedentes de Barcelona, durante las vacaciones de Semana Santa, parece estar detrás del contagio de coronavirus de varios miembros de una familia de Infesta, en Monterrei, cuyo municipio pasará a partir de este viernes al nivel alto de restricciones, según anunció el comité clínico de la consellería de Sanidad.

De hecho, Monterrei es el único ayuntamiento de la provincia que verá aumentadas las restricciones, pasando del nivel bajo al nivel alto, lo que implica que bares y restaurantes solo podrán servir en terraza y al 50% de ocupación. En marzo, en el ayuntamiento de Monterrei apenas se contabilizaron casos activos de coronavirus, moviéndose todo el mes entre uno y dos positivos. La situación cambió en los últimos días, notificándose ayer martes cinco positivos y una incidencia acumulada al alza.

Los contagios están localizados en la localidad de Infesta, según confirmó el propio alcalde, José Luis Suárez. "É difícil que se contaxiaran no bar porque non hai bar no pobo", matiza el alcalde, que apela a la prudencia entre los vecinos. "Os números son os que falan e temos que ser precavidos, cumplindo coas medidas".

El alcalde espera que la situación no se agrave y en una semana puedan bajar de nivel de restricciones, aunque no se descarta que el Sergas realice un cribado en Monterrei para detectar casos asintomáticos.

A partir del próximo viernes, si está permitida la movilidad, la hostelería solo podrá abrir en terrazas, al 50% de aforo y las reuniones de no convivientes se permiten de 6 personas en exterior y 4 en interior, pero nunca en domicilios